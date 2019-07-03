СМИ узнали имя возможного преемника Лэмпарда в "Дерби Каунти"
Стало известно, кто может сменить Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера "Дерби Каунти".
Как сообщает Sky Sports, наиболее вероятным преемником англичанина считается Филлип Коку.
Ожидается, что о назначении голландца "бараны" объявят в ближайшее время.
В течение тренерской карьеры Коку возглавлял ПСВ и "Фенербахче".
Что касается Лэмпарда, то он близок к переходу на работу в лондонский "Челси".
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