СМИ узнали итоги экстренного заседания совета директоров "Реала"

СМИ узнали итоги экстренного заседания совета директоров мадридского "Реала".

Как сообщает Telemadrid, в ходе совещания было принято решение немедленно уволить Сантьяго Солари с поста главного тренера "сливочных".

Заменить аргентинского специалиста у руля "бланкос" было предложено Жозе Моуринью. Сейчас стороны ведут переговоры о сотрудничестве.

Боссы королевского клуба хотят, чтобы тренерская рокировка состоялась до ближайшего матча против "Вальядолида", запланированного на 10 марта.

Напомним, что за последнюю неделю "Реал" вылетел из Кубка Испании и Лиги Чемпионов, а также позволил "Барселоне" оторваться в Примере на 12 очков.

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