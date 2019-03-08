СМИ узнали итоги экстренного заседания совета директоров "Реала"
СМИ узнали итоги экстренного заседания совета директоров мадридского "Реала".
Как сообщает Telemadrid, в ходе совещания было принято решение немедленно уволить Сантьяго Солари с поста главного тренера "сливочных".
Заменить аргентинского специалиста у руля "бланкос" было предложено Жозе Моуринью. Сейчас стороны ведут переговоры о сотрудничестве.
Боссы королевского клуба хотят, чтобы тренерская рокировка состоялась до ближайшего матча против "Вальядолида", запланированного на 10 марта.
Напомним, что за последнюю неделю "Реал" вылетел из Кубка Испании и Лиги Чемпионов, а также позволил "Барселоне" оторваться в Примере на 12 очков.
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|Команда
|М
|О
|1
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|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|26
|34
|11
|Леганес
|26
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|12
|Атлетик Бильбао
|26
|33
|13
|Эспаньол
|26
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|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
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|Уэска
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