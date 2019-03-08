СМИ узнали итоги экстренного заседания совета директоров "Реала"

Теги реал мадридсантьяго соларижозе моуринью

СМИ узнали итоги экстренного заседания совета директоров "Реала"

СМИ узнали итоги экстренного заседания совета директоров мадридского "Реала".

Как сообщает Telemadrid, в ходе совещания было принято решение немедленно уволить Сантьяго Солари с поста главного тренера "сливочных". 

Заменить аргентинского специалиста у руля "бланкос" было предложено Жозе Моуринью. Сейчас стороны ведут переговоры о сотрудничестве.

Боссы королевского клуба хотят, чтобы тренерская рокировка состоялась до ближайшего матча против "Вальядолида", запланированного на 10 марта.

Напомним, что за последнюю неделю "Реал" вылетел из Кубка Испании и Лиги Чемпионов, а также позволил "Барселоне" оторваться в Примере на 12 очков.

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