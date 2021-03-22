СМИ узнали, как Лапорта собрал деньги для финансовых гарантий в "Барселоне"

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Стало известно, как Жоан Лапорта получил финансовые гарантии для официального вступления на пост президента "Барселоны".

Напомним, что речь шла об инвестициях в размере 124,6 миллиона евро, что составляет 15 процентов от бюджета каталонского клуба.

60 миллионов Лапорта привлёк за счёт менеджмента "блауграны", 30 миллионов дал бизнесмен и продюсер Хауме Роурес, ещё 17,3 миллиона - компания Audax Renovables.

Сам избранный в начале марта президент предоставил 15 миллионов евро. Из них 10 миллионов анонимно перевёл неизвестный друг Лапорты через зарубежный фонд, еще 5 миллионов было взято в кредит у того же фонда.

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