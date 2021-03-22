СМИ узнали, как Лапорта собрал деньги для финансовых гарантий в "Барселоне"
Фото Marca
Стало известно, как Жоан Лапорта получил финансовые гарантии для официального вступления на пост президента "Барселоны".
Напомним, что речь шла об инвестициях в размере 124,6 миллиона евро, что составляет 15 процентов от бюджета каталонского клуба.
60 миллионов Лапорта привлёк за счёт менеджмента "блауграны", 30 миллионов дал бизнесмен и продюсер Хауме Роурес, ещё 17,3 миллиона - компания Audax Renovables.
Сам избранный в начале марта президент предоставил 15 миллионов евро. Из них 10 миллионов анонимно перевёл неизвестный друг Лапорты через зарубежный фонд, еще 5 миллионов было взято в кредит у того же фонда.
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"Барселона" в 16 сезонах подряд забила 100+ голов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14