СМИ узнали, как Моуринью облажался с трансфером Магуайра
СМИ узнали, как главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью облажался с трансфером защитника сборной Англии Харри Магуайра.
По информации The Telegraph, прошлым летом "красные дьяволы" могли купить тогда ещё игрока "Халла" за 17 миллионов евро, однако сделку заблокировал португальский наставник, который остановил свой выбор на Викторе Линделёфе.
В итоге шведский центрбек провалился на "Олд Траффорд", а уже этим летом "МЮ" вернулся к кандидатуре Магуайра, но "Лестер" затребовал за него порядка 73 миллионов.
Не пропустите: Моуринью таки нашел нового центрального защитника для "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|1
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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