СМИ узнали, как переход Грансира в "Монако" поспособствует трансферу Гризманна в "Барселону"

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СМИ узнали, как переход Грансира в "Монако" поспособствует трансферу Гризманна в "Барселону"

СМИ узнали, как переход полузащитника Самюэля Грансира из "Труа" в "Монако" поспособствует трансферу нападающего Антуана Гризманна из "Атлетико" в "Барселону".

Как сообщает Football Espana, монегаски купили замену для Тома Лемара, который теперь будет продан "матрасникам".

"Атлетико", в свою очередь, после подписания лидера "Монако" будет готов отпустить Гризманна в каталонский гранд. | http://soccernews.ru

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