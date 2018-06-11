СМИ узнали, как переход Грансира в "Монако" поспособствует трансферу Гризманна в "Барселону"

СМИ узнали, как переход полузащитника Самюэля Грансира из "Труа" в "Монако" поспособствует трансферу нападающего Антуана Гризманна из "Атлетико" в "Барселону".

Как сообщает Football Espana, монегаски купили замену для Тома Лемара, который теперь будет продан "матрасникам".

"Атлетико", в свою очередь, после подписания лидера "Монако" будет готов отпустить Гризманна в каталонский гранд. | http://soccernews.ru