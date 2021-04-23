СМИ узнали, как президент "Ювентуса" Аньелли обманул главу УЕФА Чеферина

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Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли вёл двойную игру в преддверии объявления о создании Суперлиги Европы.

Как пишет Football Italia, бизнесмен до последнего заверял главу УЕФА Александера Чеферина в приверженности реформе Лиги Чемпионов и даже был готов выступить с совместным заявлением.

Однако в последний момент Аньелли стал тянуть время и перестал выходить на связь. В итоге итальянец вовсе отключил телефон, а через некоторое время было объявлено о запуске нового турнира, в том числе с участием "Ювентуса".

Чеферин пытался связаться с родственником (глава УЕФА является крёстным дочери Аньелли - примечание Soccernews) напрямую и через жену, но безрезультатно. Разговаривали ли они после всего произошедшего, источник не уточняет.

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