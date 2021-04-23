СМИ узнали, как президент "Ювентуса" Аньелли обманул главу УЕФА Чеферина

Теги ювентусалександер чеферинуефасуперлига (европейская)

СМИ узнали, как президент "Ювентуса" Аньелли обманул главу УЕФА Чеферина

Фото Il Messaggero

Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли вёл двойную игру в преддверии объявления о создании Суперлиги Европы.

Как пишет Football Italia, бизнесмен до последнего заверял главу УЕФА Александера Чеферина в приверженности реформе Лиги Чемпионов и даже был готов выступить с совместным заявлением.

Однако в последний момент Аньелли стал тянуть время и перестал выходить на связь. В итоге итальянец вовсе отключил телефон, а через некоторое время было объявлено о запуске нового турнира, в том числе с участием "Ювентуса".

Чеферин пытался связаться с родственником (глава УЕФА является крёстным дочери Аньелли - примечание Soccernews) напрямую и через жену, но безрезультатно. Разговаривали ли они после всего произошедшего, источник не уточняет.

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