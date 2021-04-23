СМИ узнали, как президент "Ювентуса" Аньелли обманул главу УЕФА Чеферина
Фото Il Messaggero
Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли вёл двойную игру в преддверии объявления о создании Суперлиги Европы.
Как пишет Football Italia, бизнесмен до последнего заверял главу УЕФА Александера Чеферина в приверженности реформе Лиги Чемпионов и даже был готов выступить с совместным заявлением.
Однако в последний момент Аньелли стал тянуть время и перестал выходить на связь. В итоге итальянец вовсе отключил телефон, а через некоторое время было объявлено о запуске нового турнира, в том числе с участием "Ювентуса".
Чеферин пытался связаться с родственником (глава УЕФА является крёстным дочери Аньелли - примечание Soccernews) напрямую и через жену, но безрезультатно. Разговаривали ли они после всего произошедшего, источник не уточняет.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17