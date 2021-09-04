СМИ узнали, как Умтити расплакался на встрече с руководством "Барселоны"

Фото инстаграм Самюэля Умтити

Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити в середине августа провёл встречу с руководством каталонского клуба.

27-летний футболист, не желая менять команду, решил обсудить этот вопрос с президентом Жоаном Лапортой, вице-президентом Рафой Юстеном и директором Матеу Алемани.

По информации Mundo Deportivo, француз активно доказывал, что его проблемы с плохой формой позади, а в осложнениях с травмой колена виноват не он, а врачи "сине-гранатовых".

В итоге Лапорта сказал, что Умтити заслужил ещё один шанс, и пообещал поговорить об этом с главным тренером "Барсы" Рональдом Куманом. Сам игрок от эмоционального напряжения расплакался.

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