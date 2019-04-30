СМИ узнали, какая дисквалификация грозит Неймару и Мбаппе

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СМИ узнали, какая дисквалификация грозит Неймару и Мбаппе

Стало известно, на сколько матчей могут быть дисквалифицированы нападающие ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе.

Напомним, что бразилец ударил по лицу фаната после финального матча Кубка страны против "Ренна", а француз в этой же игре жёстко сфолил против защитника соперника Дамьена Да Силвы.

Как сообщает Le Parisien, Неймар за своё поведение может получит бан от 3 до 8 матчей, а Мбаппе - от 3 до 4.

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции должен определиться с наказанием для Мбаппе уже в четверг, а вот решение по делу Неймара может быть отложено до 10 мая.

Не пропустите: Неймара могут отстранить от выступлений в сборной Бразилии за удар фаната. | http://soccernews.ru

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