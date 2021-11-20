СМИ узнали, какие клубы РПЛ претендуют на Мхитаряна

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СМИ узнали, какие клубы РПЛ претендуют на Мхитаряна

Фото твиттер "Ромы"

Три российских топ-клуба ведут борьбу за атакующего хавбека "Ромы" Генриха Мхитаряна, сообщает News.am.

По информации источника, в трансфере 32-летнего армянина заинтересованы "Зенит", "Спартак" и ЦСКА.

Напомним, что летом полузащитник может стать свободным агентом, однако его уход допускается и зимой.

В текущем сезоне Мхитарян сыграл за "Рому" 15 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

Не пропустите: Мхитарян рассказал, когда собирается завершить карьеру. | http://soccernews.ru
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