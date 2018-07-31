СМИ узнали, какие клубы связывались с "Лацио" по трансферу Милинковича-Савича

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СМИ узнали, какие клубы связывались с "Лацио" по трансферу Милинковича-Савича

СМИ узнали, какие клубы связывались с "Лацио" по трансферу полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

Как сообщает Sky Sports, с "орлами" по поводу сербского хавбека контактировали "Челси", "Ювентус" и ПСЖ.

Напомним, что "Лацио" требует за Милинковича-Савича 150 миллионов евро.

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