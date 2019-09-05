СМИ узнали, какие премиальные клубы РПЛ платят игрокам

Стало известно, какие премиальные получают футболисты в клубах российской Премьер-лиги.

Издание "Бизнес Online" приводит данные, согласно которым самым щедрым в плане поощрений игроков является питерский "Зенит". За победу в матче чемпионата "сине-бело-голубые" платят каждому по 9 тысяч евро (656 тысяч рублей).

Далее в рейтинге следуют "Ростов", "Оренбург", "Спартак" и "Оренбург". Полный список представляем вашему вниманию.

Стоит отметить, что "Краснодар", "Рубин", ЦСКА и "Динамо" не оставили своих футболистов без бонусов. Просто в этих клубах предпочитают платить премии по итогам сезона за определённый результат.

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