СМИ узнали, какие премиальные клубы РПЛ платят игрокам
Стало известно, какие премиальные получают футболисты в клубах российской Премьер-лиги.
Издание "Бизнес Online" приводит данные, согласно которым самым щедрым в плане поощрений игроков является питерский "Зенит". За победу в матче чемпионата "сине-бело-голубые" платят каждому по 9 тысяч евро (656 тысяч рублей).
Далее в рейтинге следуют "Ростов", "Оренбург", "Спартак" и "Оренбург". Полный список представляем вашему вниманию.
Стоит отметить, что "Краснодар", "Рубин", ЦСКА и "Динамо" не оставили своих футболистов без бонусов. Просто в этих клубах предпочитают платить премии по итогам сезона за определённый результат.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4