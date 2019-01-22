СМИ узнали, какие стадионы претендуют на проведение финала Кубка Испании в текущем сезоне

СМИ узнали, какие стадионы претендуют на проведение финала Кубка Испании в сезоне 2018/2019.

Как сообщает испанская пресса, фаворитом является домашняя арена "Бетиса" - "Бенито Вильямарин". Её вместимость - 52700 человек.

Также решающий матч турнира хочет провести "Месталья", принимающая игры "Валенсии". Этот стадион может пригласить 55000 зрителей.

Заявки Королевская федерация футбола Испании будет принимать до 25 января.

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