СМИ узнали, какие требования Конте помешали ему возглавить "Реал"

СМИ узнали, какие требования бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте выдвинул "Реалу", что заставило королевский клуб отказаться от его кандидатуры.

Как сообщает Marca, итальянский специалист потребовал гарантий, что ему не будут мешать прививать свою философию команде. Кроме того, он настаивал на полном обновлении позиции центрального форварда, а также дал понять, что "сливочные" будут играть со схемой в три защитника.

Руководство "Реала" посчитало эти условия невыполнимыми, поэтому было решено не приглашать Конте на тренерский мостик.

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