СМИ узнали, какие условия "Фламенго" предложил Балотелли

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СМИ узнали, какие условия "Фламенго" предложил Балотелли

Накануне стало известно, что известный итальянский форвард Марио Балотелли может продолжить карьеру во "Фламенго".

СМИ выяснили, какой контракт предлагает 28-летнему футболисту бразильский клуб.

По данным журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, скандальный игрок может подписать соглашение сроком 2,5 года с зарплатой 4 миллиона евро за сезон.

Последним клубом Балотелли был "Марсель", в составе которого за полгода он забил 8 голов в 15 матчах. Сейчас нападающий является свободным агентом.

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