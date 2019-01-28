СМИ узнали, какие условия решил пересмотреть ПСЖ в трансфере Паредеса

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СМИ узнали, какие условия решил пересмотреть ПСЖ в трансфере Паредеса

СМИ узнали, какие условия решил пересмотреть ПСЖ в трансфере полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса.

Как сообщает Paris United, спортивный директор парижан Антеру Энрике инициировал новое обсуждение комиссионных для агента футболиста.

Таким образом, согласованные детали сделки с "Зенитом" меняться не будут. Напомним, что речь идёт о 40 миллионах евро плюс 5 миллионах в виде бонусов.

Паредес заключит с ПСЖ контракт до 2023 года. В новой команде аргентинец будет выступать под номером 8.

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