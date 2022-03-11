СМИ узнали, какое решение руководства "МЮ" не понравилось Роналду

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СМИ узнали, какое решение руководства "МЮ" не понравилось Роналду

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду оказался недоволен одним из решений руководства клуба.

По информации Daily Mail, звёздному футболисту не понравилось назначение временного тренера после отставки Уле Гуннара Сульшера.

Напомним, что в ноябре прошлого года норвежца сменил Ральф Рангник, который будет возглавлять команду до конца сезона.

Ожидается, что летом наставником "МЮ" станет Маурисио Почеттино, Эрик тен Хаг или Карло Анчелотти.

В текущем сезоне 37-летний Роналду забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.

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