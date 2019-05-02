СМИ узнали, какой арбитр обслужит ответный матч между "Ливерпулем" и "Барселоной"

Турецкая пресса утверждает, что ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Барселоной" обслужит судейская бригада во главе с Джюнейтом Чакыром.

42-летний арбитр работал на семи играх текущего розыгрыша самого престижного еврокубкового турнира. Последней встречей с его участием была битва "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" (4:3) в 1/4 финала.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Барселона" состоится 7 мая на "Энфилде". Поединок на "Камп Ноу" завершился разгромом англичан со счётом 3:0.

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