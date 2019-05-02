СМИ узнали, какой арбитр обслужит ответный матч между "Ливерпулем" и "Барселоной"

2 Теги ливерпульбарселона

СМИ узнали, какой арбитр обслужит ответный матч между "Ливерпулем" и "Барселоной"

Турецкая пресса утверждает, что ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Барселоной" обслужит судейская бригада во главе с Джюнейтом Чакыром.

42-летний арбитр работал на семи играх текущего розыгрыша самого престижного еврокубкового турнира. Последней встречей с его участием была битва "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" (4:3) в 1/4 финала.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Барселона" состоится 7 мая на "Энфилде". Поединок на "Камп Ноу" завершился разгромом англичан со счётом 3:0.

Не пропустите: Только "Барселона" и "Реал" разгромно побеждали "Ливерпуль" в ЛЧ. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Ой сейчас налетят мухи Пьянь,Хрысти,Аналду,БарсаМэны и т.д.Чакыр-человек Реала,все Ливерпуль в финале и другое нытье,чекайте,первым Пьянь прилетит!

Ответить
OkTawius
Димон

я как раз его ждал, а тут ты)

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Рэмзи написал прощальное письмо болельщикам "Арсенала"

Рэмзи написал прощальное письмо болельщикам "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов