СМИ узнали, какой клуб АПЛ интересуется Чаловым

Теги цска москвауотфордфёдор чалов

СМИ узнали, какой клуб АПЛ интересуется Чаловым

СМИ узнали, какой клуб АПЛ интересуется форвардом ЦСКА Фёдором Чаловым.

Как сообщает российская пресса, речь идёт об "Уотфорде", который по итогам десяти туров занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее футбольный эксперт и консультант Алексей Зинин заявил, что за нападающего армейцев некий английский клуб готов заплатить пять миллионов евро.

В этом сезоне Чалов сыграл за ЦСКА 16 матчей, забил 9 голов и сделал 2 ассиста. | http://soccernews.ru

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