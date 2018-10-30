СМИ узнали, какой клуб АПЛ интересуется Чаловым
СМИ узнали, какой клуб АПЛ интересуется форвардом ЦСКА Фёдором Чаловым.
Как сообщает российская пресса, речь идёт об "Уотфорде", который по итогам десяти туров занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.
Ранее футбольный эксперт и консультант Алексей Зинин заявил, что за нападающего армейцев некий английский клуб готов заплатить пять миллионов евро.
В этом сезоне Чалов сыграл за ЦСКА 16 матчей, забил 9 голов и сделал 2 ассиста. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|26
|2
|Ливерпуль
|10
|26
|3
|Челси
|10
|24
|4
|Арсенал Лондон
|10
|22
|5
|Тоттенхэм
|10
|21
|6
|Борнмут
|10
|20
|7
|Уотфорд
|10
|19
|8
|Манчестер Юнайтед
|10
|17
|9
|Эвертон
|10
|15
|10
|Вулверхэмптон
|10
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|14
|12
|Лестер Сити
|10
|13
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|8
|14
|Кристал Пэлас
|10
|8
|15
|Бернли
|10
|8
|16
|Саутгемптон
|10
|7
|17
|Кардифф Сити
|10
|5
|18
|Фулхэм
|10
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|3
|20
|Хаддерсфилд Таун
|10
|3