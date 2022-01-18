СМИ узнали, какой клуб АПЛ предложил контракт Эриксену

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СМИ узнали, какой клуб АПЛ предложил контракт Эриксену

Фото инстаграм Кристиана Эриксена

Стало известно, куда может перейти в самое ближайшее время бывший полузащитник "Тоттенхэма" и "Интера" Кристиан Эриксен.

По информации The Athletic, 29-летний футболист получил конкретное предложение от "Брентфорда".

Клуб АПЛ готов заключить с датчанином контракт до конца текущего сезона с опцией продления ещё на один год.

В середине декабря миланский "Интер" расторг контракт с хавбеком, и с тех пор он является свободным агентом.

Напомним, что во время матча Евро-2020 Эриксен пережил остановку сердца, после чего ему установили кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещено играть в Серии А.

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