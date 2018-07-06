СМИ узнали, какой клуб готов заплатить за Головина 40 миллионов евро

1 Теги цска москвабарселонаалександр головин

СМИ узнали, какой клуб готов заплатить за Головина 40 миллионов евро

СМИ узнали, какой клуб готов заплатить за полузащитника ЦСКА Александра Головина 40 миллионов евро.

По информации издания "Спорт-Экспресс", такую сумму за 22-летнего россиянина может выложить "Барселона", скауты которой внимательно следили за игрой хавбека на ЧМ-2018.

Напомним, что также на Головина серьёзно претендуют "Челси" и "Ювентус".

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Комментарии
Дурак

если в Барселону То будет очень Круто

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