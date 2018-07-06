СМИ узнали, какой клуб готов заплатить за Головина 40 миллионов евро

СМИ узнали, какой клуб готов заплатить за полузащитника ЦСКА Александра Головина 40 миллионов евро.

По информации издания "Спорт-Экспресс", такую сумму за 22-летнего россиянина может выложить "Барселона", скауты которой внимательно следили за игрой хавбека на ЧМ-2018.

Напомним, что также на Головина серьёзно претендуют "Челси" и "Ювентус".

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