СМИ узнали, какой лимит на легионеров будет в РПЛ через два года

Теги рпл

СМИ узнали, какой лимит на легионеров будет в РПЛ через два года

СМИ узнали, какой лимит на легионеров будет в российской Премьер-лиге через два года.

Ожидается, что начиная с сезона 2020/21 ограничения будут касаться количества иностранцев не на поле, а в заявке.

Самым вероятным вариантом считается - 13 россиян, 8 легионеров и 4 воспитанника.

Напомним, что сейчас в РПЛ действует лимит по схеме "шесть иностранцев плюс пять россиян". 

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