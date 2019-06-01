СМИ узнали, какой номер достанется Азару в "Реале"

1 Теги реал мадридчелсиэден азармариано диастрансферы

СМИ узнали, какой номер достанется Азару в "Реале"

Вингер "Челси" Эден Азар продолжит карьеру в мадридском "Реале".

А пока клубы ищут компромисс в вопросе суммы компенсации за 28-летнего бельгийца, стало известно, под каким номером футболист будет играть в новой команде.

По информации Daily Express, Азару достанется культовая для "Реала" семёрка.

Сейчас этот номер принадлежит Мариано Диасу. Ранее его носили на спине Криштиану Роналду, Рауль Гонсалес и другие легенды "сливочных".

Не пропустите: Азар сфотографировался с испанскими болельщиками с футболкой "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Это будет,как минимум логично,Мариано изначально ее не заслуживал,да и вообще в том составе никто на нее не наиграл,Азар же топ игрок и новое лицо мадрида на 3-5 лет и вполне логично почему он получит 7 номер или же можно было дать ему 10.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 12 тура

Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 12 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов