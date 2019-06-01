СМИ узнали, какой номер достанется Азару в "Реале"

Вингер "Челси" Эден Азар продолжит карьеру в мадридском "Реале".

А пока клубы ищут компромисс в вопросе суммы компенсации за 28-летнего бельгийца, стало известно, под каким номером футболист будет играть в новой команде.

По информации Daily Express, Азару достанется культовая для "Реала" семёрка.

Сейчас этот номер принадлежит Мариано Диасу. Ранее его носили на спине Криштиану Роналду, Рауль Гонсалес и другие легенды "сливочных".

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