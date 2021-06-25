СМИ узнали, какой российский клуб интересуется Торрейрой

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СМИ узнали, какой российский клуб интересуется Торрейрой

Фото твиттер Лукаса Торрейры

"Чемпионату" удалось выяснить, в каком клубе РПЛ может продолжить карьеру полузащитник лондонского "Арсенала" Лукас Торрейра.

По информации источника, переговоры о трансфере уругвайца начал вести "Краснодар".

Сам 25-летний футболист сомневается, стоит ли ему принимать предложение "быков".

Ранее сообщалось, что "Арсенал" требует за Торрейру 20 миллионов евро, а приоритет хавбека - возвращение в итальянскую Серию А.

Не пропустите: "Интер" хочет арендовать хавбека "Краснодара". | http://soccernews.ru
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