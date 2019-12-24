СМИ узнали, какой турецкий клуб претендует на Ананидзе
Стало известно, в каком именно клубе может продолжить карьеру полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе.
Ранее сообщалось, что речь идёт о середняке турецкой Суперлиги. Теперь же выяснилось, что в аренде грузина заинтересован "Денизлиспор".
Ананидзе выступает за "Спартак" с 2007 года, сыграл 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 ассистов.
Контракт между скандальным хавбеком и "красно-белыми" рассчитан до завершения сезона 2020/21.
Не пропустите: Глушаков оценил игру "Спартака" в нынешнем сезоне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Игрок "Ред Булл Зальцбург" перенёс инсульт на тренировке
-
"Краснодар" избавился от Таранова
-
У Переса появился серьёзный конкурент в борьбе за пост президента "Реала"
-
СМИ узнали, какой турецкий клуб претендует на Ананидзе
-
Главные новости дня: 23 декабря
-
Капитан "Боруссии" Ройс женился
-
1
Насри: "Салах гонится за статистикой"
-
На "Уэмбли" установят новые камеры наблюдения для борьбы с расизмом
-
Игрок "Лилля" Языджи из-за разрыва связок выбыл на долгий срок
-
Юнгберг останется в тренерском штабе "Арсенала"
-
"Манчестер Юнайтед" зимой предложит за Эриксена 40 миллионов
-
Тебас переизбран президентом Ла Лиги
-
2
Жена Икарди: "Конте важное приобретение для "Интера"
-
Иньеста может перейти в команду Хуана Верона
-
"Штутгарт" отправил в отставку главного тренера
-
Бентанкур дисквалифицирован на три матча
-
Джузеппе Якини возглавил "Фиорентину"
-
Хонда может вернуться в российский клуб
-
Артета провел первую тренировку с "Арсеналом"
-
Моуринью высказался относительно проблемы расизма в футболе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15