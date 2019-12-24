СМИ узнали, какой турецкий клуб претендует на Ананидзе

Стало известно, в каком именно клубе может продолжить карьеру полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе.

Ранее сообщалось, что речь идёт о середняке турецкой Суперлиги. Теперь же выяснилось, что в аренде грузина заинтересован "Денизлиспор".

Ананидзе выступает за "Спартак" с 2007 года, сыграл 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 ассистов.

Контракт между скандальным хавбеком и "красно-белыми" рассчитан до завершения сезона 2020/21.

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