СМИ узнали, какой турецкий клуб претендует на Ананидзе

Теги спартак москваденизлиспорджано ананидзетрансферы

СМИ узнали, какой турецкий клуб претендует на Ананидзе

Стало известно, в каком именно клубе может продолжить карьеру полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе.

Ранее сообщалось, что речь идёт о середняке турецкой Суперлиги. Теперь же выяснилось, что в аренде грузина заинтересован "Денизлиспор".

Ананидзе выступает за "Спартак" с 2007 года, сыграл 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 ассистов.

Контракт между скандальным хавбеком и "красно-белыми" рассчитан до завершения сезона 2020/21.

Не пропустите: Глушаков оценил игру "Спартака" в нынешнем сезоне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Игрок "Ред Булл Зальцбург" перенёс инсульт на тренировке

Игрок "Ред Булл Зальцбург" перенёс инсульт на тренировке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов