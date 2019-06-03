СМИ узнали, какую должность займёт Паоло Мальдини в "Милане"

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СМИ узнали, какую должность займёт Паоло Мальдини в "Милане"

Директор по стратегическому развитию "Милана" Паоло Мальдини останется в клубе, но займётся другой деятельностью, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, легенда "россонери" сменит Леонардо на посту технического директора. Помогать ему будут руководитель молодёжного отдела Анджело Карбоне и шеф-скаут Джеффри Монкада.

Первым кадровым решением Мальдини на новой должности станет назначение Марко Джампаоло главным тренером команды.

50-летний Мальдини всю карьеру провёл в "Милане", защищая цвета клуба с 1984 по 2009 год.

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