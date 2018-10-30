СМИ узнали, какую компенсацию выплатит "Реал" за увольнение Лопетеги

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СМИ узнали, какую компенсацию выплатит "Реал" за увольнение Лопетеги

СМИ узнали, какую компенсацию выплатит мадридский "Реал" своему бывшему главному тренеру Хулену Лопетеги за досрочное расторжение контракта.

По информации Onda Cero, уволенному в понедельник наставнику полагается только три миллиона евро, то есть оклад за один сезон.

Ранее утверждалось, что расставание с Лопетеги обойдётся королевскому клубу в 18 миллионов, однако для этого 52-летнему специалисту необходимо было доработать как минимум до Рождества.

Не пропустите: Лопетеги высказался о своём увольнении из "Реала". | http://soccernews.ru

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