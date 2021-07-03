СМИ узнали, какую зарплату "Манчестер Юнайтед" предлагает Варану
Стало известно, сколько будет зарабатывать центральный защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан в случае перехода в "Манчестер Юнайтед".
По информации ABC, "красные дьяволы" согласовали с французом пятилетний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год.
"Сливочные", в свою очередь, готовы платить 28-летнему футболисту только 7 миллионов.
Варан выступает за "Реал" с 2011 года. В минувшем сезоне он забил 2 гола в 41 матче. Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
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