СМИ узнали, какую зарплату "Манчестер Юнайтед" предлагает Варану

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СМИ узнали, какую зарплату "Манчестер Юнайтед" предлагает Варану

Фото твиттер Рафаэля Варана

Стало известно, сколько будет зарабатывать центральный защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан в случае перехода в "Манчестер Юнайтед".

По информации ABC, "красные дьяволы" согласовали с французом пятилетний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год.

"Сливочные", в свою очередь, готовы платить 28-летнему футболисту только 7 миллионов.

Варан выступает за "Реал" с 2011 года. В минувшем сезоне он забил 2 гола в 41 матче. Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" и "Реал" могут совершить обмен игроками. | http://soccernews.ru
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