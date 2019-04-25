СМИ узнали, какую зарплату "Реал" предложил Азару

Стало известно, какие условия личного контракта мадридский "Реал" предлагает вингеру "Челси" Эдену Азару.

По информации Daily Mail, речь идёт о годовой зарплате в размере 24 миллионов евро.

Сейчас звёздный бельгиец зарабатывает в Лондоне около 13 миллионов за сезон.

Напомним, что "Реал" и "Челси" пока не могут договориться о сумме трансфера. Англичане требуют за Азара 116 миллионов евро, а испанцы пытаются добиться скидки.

Не пропустите: "Реал" готов заплатить 170 миллионов евро за Азара и Йовича. | http://soccernews.ru