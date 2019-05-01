СМИ узнали, какую зарплату "Ювентус" предлагает Икарди

Туринский "Ювентус" летом может купить нападающего "Интера" Мауро Икарди.

Как сообщает итальянская пресса, в случае перехода аргентинский бомбардир будет зарабатывать на "Альянц Стэдиум" 8,5 миллионов евро в год после уплаты налогов плюс бонусы.

"Старая синьора" предлагает 26-летнему футболисту контракт до 2024 года. Его действующее соглашение с "Интером" истекает в 2021 году, оклад в нём составляет 5,5 миллионов.

Стоит отметить, что у Икарди также есть варианты с трансфером в "Реал", "Атлетико", ПСЖ, "Наполи" и клубы АПЛ.

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