СМИ узнали, какую зарплату "Ювентус" предлагает Икарди

Теги интер миланювентусмауро икардитрансферы

СМИ узнали, какую зарплату "Ювентус" предлагает Икарди

Туринский "Ювентус" летом может купить нападающего "Интера" Мауро Икарди.

Как сообщает итальянская пресса, в случае перехода аргентинский бомбардир будет зарабатывать на "Альянц Стэдиум" 8,5 миллионов евро в год после уплаты налогов плюс бонусы.

"Старая синьора" предлагает 26-летнему футболисту контракт до 2024 года. Его действующее соглашение с "Интером" истекает в 2021 году, оклад в нём составляет 5,5 миллионов.

Стоит отметить, что у Икарди также есть варианты с трансфером в "Реал", "Атлетико", ПСЖ, "Наполи" и клубы АПЛ.

Не пропустите: "Ювентус" готов продать Дибалу. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Конте хочет тренировать "Манчестер Юнайтед"

Конте хочет тренировать "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 34 88
2 Наполи Наполи 34 70
3 Интер Милан Интер Милан 34 62
4 Аталанта Аталанта 34 59
5 Рома Рома 34 58
6 Торино Торино 34 56
7 Милан Милан 34 56
8 Лацио Лацио 34 55
9 Сампдория Сампдория 34 48
10 Сассуоло Сассуоло 34 41
11 Фиорентина Фиорентина 34 40
12 Кальяри Кальяри 34 40
13 СПАЛ СПАЛ 34 39
14 Болонья Болонья 34 37
15 Парма Парма 34 37
16 Дженоа Дженоа 34 35
17 Удинезе Удинезе 34 33
18 Эмполи Эмполи 34 29
19 Фрозиноне Фрозиноне 34 23
20 Кьево Кьево 34 15
Полная таблица

топ-5 тегов