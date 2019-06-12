СМИ узнали, какую зарплату "Ювентус" предлагал Гвардиоле

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СМИ узнали, какую зарплату "Ювентус" предлагал Гвардиоле

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отклонил очень выгодное предложение "Ювентуса", сообщает Eurosport.

По информации источника, "старая синьора" была готова платить испанскому специалисту более 20 миллионов евро в год.

Контракт 48-летнего тренера с "Сити" рассчитан до 2021 года. У руля "горожан" за три сезона он выиграл 6 трофеев.

Что касается "Ювентуса", то клуб близок к назначению Маурицио Сарри.

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