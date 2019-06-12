СМИ узнали, какую зарплату "Ювентус" предлагал Гвардиоле
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отклонил очень выгодное предложение "Ювентуса", сообщает Eurosport.
По информации источника, "старая синьора" была готова платить испанскому специалисту более 20 миллионов евро в год.
Контракт 48-летнего тренера с "Сити" рассчитан до 2021 года. У руля "горожан" за три сезона он выиграл 6 трофеев.
Что касается "Ювентуса", то клуб близок к назначению Маурицио Сарри.
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|Команда
|М
|О
|1
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|Ливерпуль
|38
|97
|3
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|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
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|Кардифф Сити
|38
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|19
|Фулхэм
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|Хаддерсфилд Таун
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