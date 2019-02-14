СМИ узнали, кем ПСЖ может заменить Кавани

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СМИ узнали, кем ПСЖ может заменить Кавани

СМИ узнали, кем ПСЖ может заменить своего ведущего нападающего Эдинсона Кавани, который, вероятнее всего, покинет клуб летом.

По информации Le10Sport, парижане рассматривают вариант с переводом Килиана Мбаппе на позицию центрального форварда, в таком случае место француза на фланге может занять атакующий полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

Напомним, что бразилец не очень доволен своим положением на "Камп Ноу". Кроме того, его зовёт в Париж давний друг и соотечественник Неймар.

Трансферная стоимость Коутиньо оценивается в 140 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек сыграл за "Барселону" 33 матча, забил 8 голов и сделал 5 ассистов.

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