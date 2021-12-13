СМИ узнали, когда Агуэро объявит о завершении карьеры

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СМИ узнали, когда Агуэро объявит о завершении карьеры

Фото твиттер Серхио Агуэро

Названа дата церемонии прощания с нападающим "Барселоны" Серхио Агуэро, который вынужден закончить карьеру из-за проблем с сердцем.

По информации Marca, 33-летний футболист объявит об уходе из профессионального футбола в среду, 15 декабря.

Напомним, что в конце октября аргентинцу стало плохо во время матча c "Алавесом". Позднее выяснилось, что он перенёс приступ тахикардии.

Агуэро летом присоединился к "Барсе" на правах свободного агента. С тех пор форвард забил 1 гол в 5 играх.

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