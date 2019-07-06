СМИ узнали, когда "Барселона" объявит о приобретении Гризманна

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СМИ узнали, когда "Барселона" объявит о приобретении Гризманна

Несмотря на появившиеся проблемы с трансфером нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, "Барселона" твёрдо намерена закрыть сделку в ближайшее время.

По информации AS, каталонский клуб объявит о приобретении звёздного француза в среду, 10 июля. Его презентация на "Камп Ноу" состоится через два дня после подтверждения перехода.

Напомним, что покупка 28-летнего форварда обойдётся "блаугране" в 120 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

В виду конфликтной ситуации между "Барсой" и "Атлетико" на рассрочку "сине-гранатовые" могут не рассчитывать. А это, в свою очередь, ставит под сомнение возвращение из ПСЖ бразильца Неймара.

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