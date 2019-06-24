СМИ узнали, когда "Челси" объявит о назначении Лэмпарда

1 Теги челсифрэнк лэмпарддерби каунти

СМИ узнали, когда "Челси" объявит о назначении Лэмпарда

Наставник "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард близок к назначению на пост главного тренера "Челси".

По информации радиостанции TalkSPORT, лондонский клуб подтвердит сделку в течение ближайших двух суток.

За это время "синие" планирую уладить вопрос с выплатой компенсации за 41-летнего специалиста.

Напомним, что "Челси" придётся выложить за переход Лэмпарда около 4,5 миллионов евро.

Англичанин сменит у руля команды ушедшего в "Ювентус" Маурицио Сарри.

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