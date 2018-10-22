СМИ узнали, когда Черчесов может возглавить "Спартак"

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СМИ узнали, когда Черчесов может возглавить "Спартак"

Российские СМИ узнали, когда главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов может возглавить "Спартак".

Утверждается, что 55-летний специалист, вероятнее всего, будет назначен наставником "красно-белых" после ближайшего международного перерыва.

Напомним, что 15 ноября российская сборная проведёт товарищеский матч с Германией, а 20 ноября сыграет с Швецией в рамках Лиги Наций.

Черчесов уже возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год. 

Не пропустите: "Спартак" пока с Черчесовым не контактировал. | http://soccernews.ru

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