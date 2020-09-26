СМИ узнали, когда Дест станет игроком "Барселоны"
Правый защитник "Аякса" Серджиньо Дест продолжит карьеру в "Барселоне".
По информации журналиста Гильема Балаге, каталонский клуб объявит о покупке 19-летнего футболиста в начале следующей недели.
Ранее сообщалось, что "сине-гранатовые" готовы заплатить за американского фулбека 25 миллионов евро.
В прошлом сезоне Дест сыграл за "Аякс" 36 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.
Не пропустите: "Барселона" хочет усилиться игроком сборной Украины. | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" отказалась подписывать Кавани и Джеко
-
Сборная России может отправиться в Сочи для подготовки к ноябрьским матчам
-
Черевченко определил три трансферные цели для "Химок"
-
Первый экзамен для Пирло, дебют Кумана в Ла Лиге и ремейк Суперкубка Англии: что посмотреть в грядущем уик-энде?
-
Главные новости дня: 25 сентября
Лента новостей
-
"Барселона" сохраняет интерес к Депаю
-
"Милан" определился с размером предложения по Хеуге
-
Моуринью рассказал о конкуренции в "Тоттенхэме"
-
1
Кокорин нарушил медицинский регламент РПЛ перед матчем с "Тамбовом"
-
1
"Барселона" отказалась подписывать Кавани и Джеко
-
"Лион" может усилиться полузащитником "Милана"
-
Четыре клуба АПЛ поспорят за нападающего "Ливерпуля"
-
СМИ узнали, когда Дест станет игроком "Барселоны"
-
1
"Дженоа" арендовала защитника "Ювентуса"
-
Конте прокомментировал возвращение Перишича в "Интер"
-
Фабрегас: "Надеюсь, однажды Месси перейдёт в "Монако"
-
Мойес придумал, как продолжать работу, несмотря на коронавирус
-
Зидан высказался о конкурентоспособности "Барселоны"
-
Нигматуллин не уверен в перспективах Манджукича в "Локомотиве"
-
Тома Лемар получил предложение от немецкого топ-клуба
-
1
Сборная России может отправиться в Сочи для подготовки к ноябрьским матчам
-
"Бавария" не планирует продавать Кюизанса
-
1
Черевченко определил три трансферные цели для "Химок"
-
1
Первый экзамен для Пирло, дебют Кумана в Ла Лиге и ремейк Суперкубка Англии: что посмотреть в грядущем уик-энде?
-
"Эвертон" хочет усилиться голкипером "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14