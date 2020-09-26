СМИ узнали, когда Дест станет игроком "Барселоны"

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СМИ узнали, когда Дест станет игроком "Барселоны"

Правый защитник "Аякса" Серджиньо Дест продолжит карьеру в "Барселоне".

По информации журналиста Гильема Балаге, каталонский клуб объявит о покупке 19-летнего футболиста в начале следующей недели.

Ранее сообщалось, что "сине-гранатовые" готовы заплатить за американского фулбека 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дест сыграл за "Аякс" 36 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.

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