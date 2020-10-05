СМИ узнали, когда "Динамо" назначит нового тренера

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СМИ узнали, когда "Динамо" назначит нового тренера

Стало известно, когда московское "Динамо" объявит имя нового наставника.

По информации "СЭ", "бело-голубые" обзаведутся главным тренером не позднее четверга.

Известно, что это будет иностранный специалист, однако конкретики пока нет. Вопросом занимается спортивный директор столичного клуба Желько Бувач.

Вероятность назначения немца Сандро Шварца рулевым "Динамо" оценивается как невысокая.

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