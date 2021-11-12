СМИ узнали, когда Эриксен планирует возобновить карьеру

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СМИ узнали, когда Эриксен планирует возобновить карьеру

Фото твиттер "Интера"

Полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен собирается вернуться в профессиональный футбол.

По информации La Gazzetta dello Sport, в планах 29-летнего футболиста возобновить карьеру со следующего сезона.

Вероятнее всего, датчанин сменит команду, поскольку в Серии А правила запрещают ему играть.

Напомним, что в июне Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1). С тех пор он на поле не выходил.

Не пропустите: Эриксен близок к возвращению в "Аякс". | http://soccernews.ru
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