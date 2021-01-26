СМИ узнали, когда Гомес присоединится к "Севилье"

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СМИ узнали, когда Гомес присоединится к "Севилье"

Полузащитник "Аталанты" Алехандро Гомес находится в шаге от перехода в "Севилью".

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, уже сегодня 32-летний футболист отправится в расположение испанского клуба.

Ранее сообщалось, что стороны договорились о полугодичной аренде аргентинца с обязательством выкупа за 8 миллионов евро. Сам хавбек получит контракт до 2023 года с зарплатой 3 миллиона евро.

Гомес покидает "Аталанту" из-за конфликта с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. По этой причине он не играет с 16 декабря. 

Не пропустите: "Севилья" отклонила щедрое предложение "Вест Хэма" по Эн-Несири. | http://soccernews.ru
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