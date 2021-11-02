СМИ узнали, когда Конте дебютирует во главе "Тоттенхэма"

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СМИ узнали, когда Конте дебютирует во главе "Тоттенхэма"

Фото инстаграм Антонио Конте

Бывший наставник "Интера", "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте сегодня подпишет контракт с "Тоттенхэмом".

По информации журналиста Саймона Стоуна, итальянец немедленно приступит к работе, чтобы уже в четверг дебютировать на посту главного тренера "шпор".

Через два дня "Тоттенхэм" примет "Витесс" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Конференций. Начало матча - в 23:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что самому Конте клуб готов платить более 18 миллионов евро в год.

"Тоттенхэм" идёт на 9-м месте в АПЛ после 10 туров. В понедельник лондонцы уволили Нуну Эшпириту Санту.

В мае Конте покинул "Интер" из-за разногласий с руководством и с тех пор остаётся без команды.

Не пропустите: "Тоттенхэм" выделит крупную сумму на трансферы в случае назначения Конте. | http://soccernews.ru
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