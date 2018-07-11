СМИ узнали, когда Лангле перейдёт в "Барселону"

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СМИ узнали, когда Лангле перейдёт в "Барселону"

СМИ узнали, когда защитник "Севильи" Клеман Лангле перейдёт в "Барселону".

Как сообщает El Mundo Deportivo, каталонский клуб уже занимается оформлением трансфера 23-летнего француза и в четверг о сделке будет объявлено официально.

"Сине-гранатовые" заплатят за Лангле полную сумму отступных в размере 35 миллионов евро.

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