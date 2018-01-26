СМИ узнали, когда Ляпорт перейдёт в "Манчестер Сити"

Испанские СМИ узнали, когда защитник "Атлетика" Эмерик Ляпорт перейдёт в "Манчестер Сити".

Так, по информации осведомлённого источника, "горожане" активируют опцию выкупа 23-летнего француза в ближайший понедельник, в этот же день футболист пройдёт медобследование.

Напомним, что Ляпорт станет вторым в списке самых дорогих защитников мира, так как "Сити" заплатит за него 65 миллионов евро. | http://soccernews.ru