СМИ узнали, когда "Манчестер Юнайтед" оформит трансфер Фреда

СМИ узнали, когда "Манчестер Юнайтед" оформит трансфер полузащитника "Шахтёра" Фреда.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, 25-летний бразилец уже прошёл медобследование, однако сделка будет закрыта только во вторник.

"МЮ" заплатит за Фреда около 60 миллионов евро. Хавбек заключит с "красными дьяволами" пятилетний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год.

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