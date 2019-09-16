СМИ узнали, когда "Монако" обсудит увольнение Жардима

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СМИ узнали, когда "Монако" обсудит увольнение Жардима

Будущее Леонарду Жардима на посту главного тренера "Монако" находится под вопросом.

Тем не менее, в ближайшее время португальский специалист без работы не останется.

По информации Get French Football News, возможное увольнение наставника руководство монегасков намерено обсуждать не ранее октябрьской паузы на матчи сборных.

Напомним, что "Монако" ужасно стартовал в Лиге 1, набрав 2 очка в 5 турах. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице первенства.

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