СМИ узнали, когда Нагельсманн может покинуть "Хоффенхайм"

СМИ узнали, когда главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн может покинуть свой пост.

Как сообщает Bild, наиболее вероятным считается уход 30-летнего специалиста в другой клуб летом 2019 года - тогда в его контракте начнёт действовать сумма отступных в размере 10 миллионов евро.

Ожидается, что этим воспользуется один из грандов европейского футбола, заинтересованных в услугах перспективного наставника.

Стоит отметить, что контракт Нагельсманна с "Хоффенхаймом" рассчитан до 2021 года.

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