СМИ узнали, когда ПСЖ планирует объявить о переходе Доннаруммы

Фото инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы / Автор неизвестен

Журналист Фабрицио Романо сообщил, когда вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма официально станет игроком ПСЖ.

По его информации, парижский клуб планирует объявить о подписании новоиспечённого чемпиона Европы до конца текущей недели.

Контракт с итальянским стражем ворот будет рассчитан до 2026 года. Он присоединится к ПСЖ бесплатно, поскольку является свободным агентом.

Напомним, что 22-летний Доннарумма был признан лучшим игроком Евро-2020.

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