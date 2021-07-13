СМИ узнали, когда ПСЖ планирует объявить о переходе Доннаруммы
Фото инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы / Автор неизвестен
Журналист Фабрицио Романо сообщил, когда вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма официально станет игроком ПСЖ.
По его информации, парижский клуб планирует объявить о подписании новоиспечённого чемпиона Европы до конца текущей недели.
Контракт с итальянским стражем ворот будет рассчитан до 2026 года. Он присоединится к ПСЖ бесплатно, поскольку является свободным агентом.
Напомним, что 22-летний Доннарумма был признан лучшим игроком Евро-2020.
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|27
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