СМИ узнали, когда "Реал" примет решение о покупке Де Хеа

Теги манчестер юнайтеддавид де хеареал мадридфлорентино перес

СМИ узнали, когда "Реал" примет решение о покупке Де Хеа

Британская пресса опровергла появившуюся ранее информацию о том, что мадридский "Реал" отказался от притязаний на вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Как сообщает Tribalfootball, президент королевского клуба Флорентино Перес всё ещё заинтересован в покупке голкипера сборной Испании, однако окончательное решение на этот счёт будет принимать новый главный тренер "сливочных".

Сам Де Хеа готов перейти в "Реал" этим летом. Об этом агент футболиста Жорже Мендеш уже оповестил Переса в ходе личной встречи. | http://soccernews.ru

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