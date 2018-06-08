СМИ узнали, когда "Реал" примет решение о покупке Де Хеа

Британская пресса опровергла появившуюся ранее информацию о том, что мадридский "Реал" отказался от притязаний на вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Как сообщает Tribalfootball, президент королевского клуба Флорентино Перес всё ещё заинтересован в покупке голкипера сборной Испании, однако окончательное решение на этот счёт будет принимать новый главный тренер "сливочных".

Сам Де Хеа готов перейти в "Реал" этим летом. Об этом агент футболиста Жорже Мендеш уже оповестил Переса в ходе личной встречи. | http://soccernews.ru