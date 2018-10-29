СМИ узнали, когда "Реал" уволит Лопетеги и назначит Конте

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СМИ узнали, когда "Реал" уволит Лопетеги и назначит Конте

СМИ узнали, когда мадридский "Реал" уволит главного тренера команды Хулена Лопетеги и назначит на этот пост Антонио Конте.

Как сообщает Cadena COPE, в понедельник Лопетеги проведёт последнюю тренировку в качестве наставника "сливочных", а во второй половине дня будет объявлено об его отставке.

Однако приход Конте в "Реал" пока откладывается. В ближайшие дни командой будет руководить тренер дубля Сантьяго Солари.

Что касается назначения итальянца, то, как информирует Football Espana, оно перенесено в связи с тем, что 49-летний специалист не успевает добраться в Мадрид. Ещё вчера он находился на отдыхе в Египте, однако срочным рейсом был вынужден улететь в Лондон после разгромного поражения "бланкос" в Эль Класико.  

Не пропустите: Лопетеги попрощался с футболистами "Реала". | http://soccernews.ru

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