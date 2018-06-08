СМИ узнали, когда Сампаоли определит замену для Лансини

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СМИ узнали, когда Сампаоли определит замену для Лансини

СМИ узнали, когда главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли определит замену для полузащитника Мануэля Лансини, получившего разрыв крестообразных связок колена.

Как сообщает TYC Sports, наставник "альбиселесте" примет решение в течение ближайших суток.

Ожидается, что Сампаоли будет выбирать между Энцо Пересом, Пабло Эрнандесом, Леандро Паредесом, Гидо Писарро, Диего Перотти и Мауро Икарди.

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