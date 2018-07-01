СМИ узнали, когда Сарри возглавит "Челси"
СМИ узнали, когда бывший главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри возглавит "Челси".
По информации Football Italia, официально о назначении 59-летнего специалиста будет объявлено на следующей неделе.
Перед этим "Челси" публично подтвердит отставку Антонио Конте.
Не пропустите: Скауты "Челси" видят в Головине нового Модрича. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Салахом
-
Девятнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 2 июля
-
Смыть позор четырехлетней давности: Бразилия начинает свое шествие в плей-офф матчем с Мексикой
-
По билету Ростов – Казань: Бельгия сразится с Японией за путевку в четвертьфинал
-
Дневник Чемпионата Мира. День восемнадцатый: феерия вратарей, Россия в четвертьфинале, еще один "топ" вне турнира и четвертая замена
Лента новостей
-
Булыкин: "После сборной Испании нам можно уже никого не бояться"
-
Неймару понадобилось нанести меньше ударов, нежели Месси и Роналду, чтобы забить 6 мячей на ЧМ
-
Неймар открыл счет в игре с Мексикой
-
Де Хеа обратился к болельщикам после провального выступления на ЧМ
-
Очоа вошел в историю сборной Мексики
-
"Манчестер Юнайтед" договорился о трансфере нового вратаря
-
Сборные Бразилии и Мексики завершили первый тайм без голов
-
Сборная России своим выступлением на ЧМ-2018 заработала для РФС кругленькую сумму
-
"Челси" и "Рома" поборются за Шмейхеля
-
Рафаэль Маркес установил рекорд Чемпионатов Мира
-
Капитан "Атлетико" прилетел в Катар для завершения трансфера в "Аль-Садд"
-
Ташаев согласовал контракт со "Спартаком"
-
Федерация футбола Сенегала выдвинула требование ФИФА
-
Клопп готов сделать ставку на Кариуса в следующем сезоне
-
Сампаоли готов покинуть пост главного тренера сборной Аргентины
-
Папастатопулос в шаге от перехода в "Арсенал"
-
Серхио Рамос собирается сыграть на ЧМ-2022
-
2
Рэпер набил татуировку на лице в честь победы сборной России над Испанией
-
Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Мексики на очный матч ЧМ-2018
-
Кокорин предложил наградить игроков сборной России орденами
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31