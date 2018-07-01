СМИ узнали, когда Сарри возглавит "Челси"

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СМИ узнали, когда Сарри возглавит "Челси"

СМИ узнали, когда бывший главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри возглавит "Челси".

По информации Football Italia, официально о назначении 59-летнего специалиста будет объявлено на следующей неделе.

Перед этим "Челси" публично подтвердит отставку Антонио Конте.

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